Вчера были задержаны 19 человек, подозреваемых в совершении преступления

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ За прошедший день органами внутренних дел республики за день было зафиксировано 82 факта преступления, из которых в 12 появились "горячие следы".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, также в связи с розыском 26 человек были задержаны и переданы по назначению.

Кроме того, на дорогах страны произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

А также в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 7 фактов, связанных с наркотиками, задержано 19 человек, подозреваемых в совершении преступления.