Вагиф Асадов: Некоторые сайты опубликовали предвзятую информацию о сотруднике ДПС

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Главное государственное управление дорожной полиции прокомментировало статьи в социальных сетях и интернет-ресурсах под заголовками “Инспектор ДПС Сахиль Самедов попытался обмануть министра внутренних дел Рамиля Усубова” и “Сотрудник ДПС по имени Сахиль пригрозил вмешательством в частную собственность мирного гражданина и заставил его пережить страх 90-х годов обманом и клеветой".

Как сообщил Report начальник отдела пропаганды дорожной безопасности и связи с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, сотрудником дорожной патрульной службы в отношении водителя был составлен административный протокол в соответствии с требованием законодательства:

“Расследование установило, что действительно 11 марта 2018 года в Бинагадинском районе Баку, на улице Р.Исмайлова в 05:30 водитель автомобиля марки BMW с государственным номерным знаком 90-FF-080 Садыгов Сафа Алипаша оглы был задержан инспектором ДПС Сахилем Самедовым, из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были выполнены работы по документированию. Ввиду недовольства водителя и его представителя этим фактом в социальных сетях была распространена необъективная информация о якобы незаконном составлении протокола со стороны инспектора".

В.Асадов добавил, что в отделе пропаганды дорожной безопасности и связи с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку с водителем, автором статьи и адвокатом водителя сразу же была проведена встреча:

“На встрече предоставили подробную информацию о документировании, было сообщено, что в прошлом водитель уже был лишен права управления на 1 год и 6 месяцев и на лишение свободы сроком на 2 года по статье 263.1. УК АР. Несмотря на это он вновь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав и соответствующих документов, двигался на автомобиле с дороги общего пользования в сторону парковки автомобилей. До этого из-за нарушения правил дорожного движения недалеко от места парковки сотрудник ДПС подошел к водителю и приказал остановиться, водитель же продолжил движение, совершив опасный маневр. Так, водитель въехал на парковку, собрав вокруг себя других и создавая сенсацию, доказывая свою правоту, попытался уклониться от ответственности”.

Вагиф Асадов отметил, что недовольный принятым решением водитель в социальных сетях проявил в отношении сотрудника ДПС предвзятую позицию:

“Водитель пытается доказать свою правоту, распространяя в социальных сетях в необъективной форме личные и семейные фотографии инспектора. Безусловно, его аргументы и факты будут представлены суду. Мы еще раз говорим, что все написанное совершенно необъективно и не соответствует действительности. В любом случае водитель, не соглашаясь с административными протоколами, составленными сотрудниками ДПС, может обратиться в суд. Это, безусловно, его право. Инспектор ДПС также может подать в суд на противоположную сторону за распространение необъективной информации, которая может поверить его работе и авторитету”.