​В частном доме в Гяндже произошел пожар, есть пострадавшие - ФОТО

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В частном доме в Гяндже произошел пожар.

Как сообщает Report, пожар зарегистрирован в доме Дильгама Годжаева в поселке Джавадхан.

Во время пожара владелец частного дома, его супруга Айна Годжаева и свекр Юсиф Ахмедов получили тяжелые ожоги.

Пострадавшие были доставлены в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи.

На место происшествия были привлечены три пожарные машины и живая сила. Огонь был потушен.

По словам очевидцев, на почве семейного конфликта Дильгам Годжаев облил себя бензином и поджег. При попытке спасти его, члены семьи также получили ожоги.

Отметим, что Дильгам Годжаев занимается в России частным бизнесом. Сегодня он приехал в Гянджу навестить семью. Он женат 11 лет и имеет 3 детей.

По факту ведется расследование.