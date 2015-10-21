 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В частном доме в Гяндже произошел пожар, есть пострадавшие - ФОТО

    Глава семьи облил себя бензином и поджег

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В частном доме в Гяндже произошел пожар.

    Как сообщает Report, пожар зарегистрирован в доме Дильгама Годжаева в поселке Джавадхан.

    Во время пожара владелец частного дома, его супруга Айна Годжаева и свекр Юсиф Ахмедов получили тяжелые ожоги.

    Пострадавшие были доставлены в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи.

    На место происшествия были привлечены три пожарные машины и живая сила. Огонь был потушен.

    По словам очевидцев, на почве семейного конфликта Дильгам Годжаев облил себя бензином и поджег. При попытке спасти его, члены семьи также получили ожоги.

    Отметим, что Дильгам Годжаев занимается в России частным бизнесом. Сегодня он приехал в Гянджу навестить семью. Он женат 11 лет и имеет 3 детей.

    По факту ведется расследование. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi