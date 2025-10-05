В жилом комплексе в Хырдалане произошел пожар, жильцы эвакуированы
- 05 октября, 2025
- 11:31
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом комплексе AAAF Park, расположенном в Хырдалане (Абшеронский район).
Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в электрических счетчиках в техническом помещении в подвале 11-этажного жилого дома было потушено в краткие сроки.
В результате пожара сгорели 68 электрических счетчиков, установленных в техническом помещении общей площадью 2 м², и 3 погонных метра электрических кабелей, проходящих через шахту.
В рамках мер безопасности сотрудниками МЧС были эвакуированы 15 жильцов.
Проходящие через шахту коммуникационные линии, припаркованные на автостоянке автомобили и квартиры были защищены от пожара.