    • 05 октября, 2025
    • 11:31
    На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом комплексе AAAF Park, расположенном в Хырдалане (Абшеронский район).

    Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

    Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в электрических счетчиках в техническом помещении в подвале 11-этажного жилого дома было потушено в краткие сроки.

    В результате пожара сгорели 68 электрических счетчиков, установленных в техническом помещении общей площадью 2 м², и 3 погонных метра электрических кабелей, проходящих через шахту.

    В рамках мер безопасности сотрудниками МЧС были эвакуированы 15 жильцов.

    Проходящие через шахту коммуникационные линии, припаркованные на автостоянке автомобили и квартиры были защищены от пожара.

    В жилом комплексе в Хырдалане произошел пожар, жильцы эвакуированы

