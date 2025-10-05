В жилом комплексе в Хырдалане произошел пожар, жильцы эвакуированы

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом комплексе AAAF Park, расположенном в Хырдалане (Абшеронский район).

Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в электрических счетчиках в техническом помещении в подвале 11-этажного жилого дома было потушено в краткие сроки.

В результате пожара сгорели 68 электрических счетчиков, установленных в техническом помещении общей площадью 2 м², и 3 погонных метра электрических кабелей, проходящих через шахту.

В рамках мер безопасности сотрудниками МЧС были эвакуированы 15 жильцов.

Проходящие через шахту коммуникационные линии, припаркованные на автостоянке автомобили и квартиры были защищены от пожара.