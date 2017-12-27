В "здании инвалидов" совершено убийство

Гейгель. 27 декабря. REPORT.AZ/ Установлена личность мужчины, убившего знакомого в Гейгельском районе.

Как передает западное бюро Report, убийство произошло на территории города в так называемом "здании инвалидов". Проживающий в данном здании житель Дашкесанского района Газанфар Музаффар оглу Мусаев 1949 г.р. после застолья поспорил со своим знакомым, жителем Гейгельского района Мурадовым Сеймуром Рафиг оглу 1952 г.р. В ходе драки С. Мурадов схватил нож и нанес смертельное ранение хозяину дома Г. Мусаеву.

По факту в прокуратуре Гейгельского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.