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    В Зардабе произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

    Факт расследуется

    Зардаб. 28 июня. REPORT.AZ/ В Зардабском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории сел Бычагчы и Керпюкенд.

    В результате столкновения автомобилей "ВАЗ" минимум трое получили тяжкие травмы. Пострадавшие - жители села Бычагчы. Состояние двоих из них было тяжелым, в связи с чем они были направлены в Уджарскую и Агдашскую районные центральные больницы. Один из пострадавших Гурбан Арастун оглу Саликов 1965 г.р. после оказания первой медпомощи в Агдашской районной центральной больнице каретой скорой помощи был доставлен в частную клинику.

    Факт расследуется.

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