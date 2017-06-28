В Зардабе произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

Зардаб. 28 июня. REPORT.AZ/ В Зардабском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории сел Бычагчы и Керпюкенд.

В результате столкновения автомобилей "ВАЗ" минимум трое получили тяжкие травмы. Пострадавшие - жители села Бычагчы. Состояние двоих из них было тяжелым, в связи с чем они были направлены в Уджарскую и Агдашскую районные центральные больницы. Один из пострадавших Гурбан Арастун оглу Саликов 1965 г.р. после оказания первой медпомощи в Агдашской районной центральной больнице каретой скорой помощи был доставлен в частную клинику.

Факт расследуется.