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    В Зардабе пастухи попали в аварию на "Jeep", 3 человека получили ранения

    Зардаб. 19 августа. REPORT.AZ/ На въезде в город Зардаб произошло ДТП. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, движущийся на высокой скорости автомобиль марки Jeep потерял управление, съехал на обочину и перевернулся.

    В результате пострадали 3 человека. Одному из них была оказана медицинская помощь на месте. Двое других, жители Гянджи - Пашазаде Тогрул Халид оглы (1993) и Кязымов Умид Шамиль оглы были доставлены в Центральную больницу Зардабского района. По причине тяжелого состояния Пашазаде Тогрула, он был отправлен в одну из столичных клиник.

    Попавшие в аварию лица являются пастухами фермы в Зардабском районе.

    По факту ведется расследование.

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