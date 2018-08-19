В Зардабе пастухи попали в аварию на "Jeep", 3 человека получили ранения

Зардаб. 19 августа. REPORT.AZ/ На въезде в город Зардаб произошло ДТП.

Как сообщает ширванское бюро Report, движущийся на высокой скорости автомобиль марки Jeep потерял управление, съехал на обочину и перевернулся.

В результате пострадали 3 человека. Одному из них была оказана медицинская помощь на месте. Двое других, жители Гянджи - Пашазаде Тогрул Халид оглы (1993) и Кязымов Умид Шамиль оглы были доставлены в Центральную больницу Зардабского района. По причине тяжелого состояния Пашазаде Тогрула, он был отправлен в одну из столичных клиник.

Попавшие в аварию лица являются пастухами фермы в Зардабском районе.

По факту ведется расследование.