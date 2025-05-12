О нас

В Зардабе арестованы подозреваемые в краже кабеля на 12 тыс. манатов

В Зардабе арестованы подозреваемые в краже кабеля на 12 тыс. манатов В Зардабском районе арестованы лица, подозреваемые в краже 2 720 метров кабеля на сумму 12 тыс. манатов.
Происшествия
12 мая 2025 г. 10:17
В Зардабе арестованы подозреваемые в краже кабеля на 12 тыс. манатов

В Зардабском районе арестованы лица, подозреваемые в краже 2 720 метров кабеля на сумму 12 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны Тебриз Махмудов, Самеддин Керимов и его брат Авазхан Керимов, подозреваемые в краже проводов в селах Алиджанлы, Далигушчу, Отманоба, Гусейнханлы, Ханмамедли и Гёдякгобу Зардабского района.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zərdabda 12 min manatlıq naqil oğurlamaqda təqsirləndirilən şəxslər həbs olunub

Экслюзивные новости

Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi