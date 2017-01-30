В зале суда арестованы пастухи, обвиняемые в присвоении свыше 400 баранов

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу пастухов - Сеймура Захидова, Джабира Нариманова, Миргусейна Зайидова, Алиша Абдулова и Микаила Андалифова, обвиняемых в присвоении свыше 400 баранов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева был оглашен приговор.

Приговором суда Алиш Абдулов и Микаил Андалифов осуждены на 7 лет лишения свободы. Они арестованы в зале суда.

Другие обвиняемые получили 1 год условно.

Отметим, что обвиняемые работали пастухами в совхозе Гюздек. Они обвинялись в присвоении свыше 400 голов мелкого рогатого скота, принадлежащих фермерскому хозяйству.