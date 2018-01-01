В Загатале умерло трое человек, предположительно отравивишись

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ В Загатале обнаружено три тела.

Как сообщили Report из Загатальской районной прокутатуры, погибшими оказались 35-летняя Мухтарлы Нураня Сабир гызы, двухлетняя Мамедзаде Нилай Ильгар гызы и 12-летняя Мухтарлы Фатима Рамазан гызы.

При предвартельном следствие выяснилось,что квартира, где были обнаружены тела, расположенная по адресу:улица З.Тагиева, дом 2, квартира 14 и состоящая из гостинной и ванной комнат, кухни, отапливалась изготовленной кустраным способом чугунной печью, которая была присоединена к газовой линии с помощью резиновой трубы.

Во время следствия также было установлено, что 31 декабря приблизительно в 13:00 бывший муж Нураны Мухтырлы Ильгар Мамедов пришел по вышеуказанному адресу и постучался в дверь, чтобы вручить подарки своим детям в связи с Новым годом. Но ему никто не открыл. Услышав шум воды в ванной комнате, он перекрыл кран у входа и снова постучался. В этот раз дверь ему открыл малолетний Алтун Мамедзаде. И. Мамедов, войдя в дом, обнаружил тело Нураны в ванной комнате, а тела дочери Нилай и племянницы Фатимы в спальной комнате. Он сразу позвал на помощь.

При прохождении судебно-медицинской экспертизы были взяты пробы для определения причины отравления. Предполагается, что смерть могла наступить либо из-за отравления угарным газом, либо из-за пищевого отравления.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.3 УК (причинение смерти двум и более лицам по неосторожности и халатности), определены соответствующие экспертизы.

Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.