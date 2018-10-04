В Загатале избили студента-экономиста

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Загатале избит студент экономического университета.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, в ночь с 3-го на 4-ое октября в Загатальскую центральную районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и повреждением мягких тканей поступил студент Загатальского филиала Азербайджанского государственного экономического университета Роял Ровшан оглу Бадиров 1998 г.р.

Как сообщили Report в медицинском учреждении, во время обследования Роял Бадиров заявил, что был избит на территории города Загатала незнакомыми ему людьми.

Ему была оказана необходимая медицинская помощь, лечение проводится в отделении травматологии больницы.

По факту ведется расследование.