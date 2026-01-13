На Ясамале из-за возгорания автомобиля затруднено движение транспорта

На пересечении Тбилисского проспекта и улицы Азера Алиева в Ясамальском районе произошло возгорание в одном из транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

В результате происшествия в направлении станции метро "20 Января" образовалось затруднение движения транспорта.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по устранению затора.