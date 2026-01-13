Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    На Ясамале из-за возгорания автомобиля затруднено движение транспорта

    Происшествия
    • 13 января, 2026
    • 22:15
    На Ясамале из-за возгорания автомобиля затруднено движение транспорта

    На пересечении Тбилисского проспекта и улицы Азера Алиева в Ясамальском районе произошло возгорание в одном из транспортных средств.

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

    В результате происшествия в направлении станции метро "20 Января" образовалось затруднение движения транспорта.

    В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по устранению затора.

    возгорание автомобиль Ясамальский район Россия
    Фото
    Yasamal rayonunda avtomobil yanıb, nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq yaranıb

    Последние новости

    22:44

    В Газахе легковой автомобиль столкнулся с фурой, есть погибший

    Происшествия
    22:44

    Трамп призвал американцев и союзников США покинуть Иран

    Другие страны
    22:31

    Минэнерго США сохранило двухлетний прогноз по добыче нефти в Азербайджане

    Энергетика
    22:30

    Лариджани обсудил с премьером Катара протесты в Иране

    В регионе
    22:21

    Определился очередной четвертьфиналист Кубка Азербайджана по баскетболу

    Командные
    22:21

    Опубликована статистика доходов и расходов ГФСЗ за последние 7 лет

    Социальная защита
    22:17

    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили вопросы региональной безопасности

    Внешняя политика
    22:15
    Фото

    На Ясамале из-за возгорания автомобиля затруднено движение транспорта

    Происшествия
    22:07

    Доля социальных расходов в госбюджете составляет 41,1 %

    Социальная защита
    Лента новостей