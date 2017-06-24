В Ясамальском районе задержан мужчина, совершивший убийство при нападении на дом

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" было раскрыто совершенное на территории Ясамальского района тяжкое преступление.

Как сообщает Report, об этом распространили совместную информацию Главное управление полиции г. Баку и городская прокуратура.

Районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) УК в связи с умышленным убийством неизвестным (неизвестными) 22 июня в 23:30 проживавшей в Ясамальском районе по адресу улица Абилова, 72 Махиры Алиевой 1989 г.р., попытки убийства Матанат Гасановой 1967 г.р. и ее сына Лачина Гасанова 1991 г.р.

Сотрудниками районной прокуратуры и отдела полиции с участием судмедэкспертов было осмотрено место преступления, изъяты улики, проведены другие необходимые действия.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан и передан следствию подозреваемый в совершении преступления житель Барды Мамедов Санан Ильхам оглу 1991 г.р.

Было установлено, что, не сумев забрать обратно переданные на хранение бывшей сожительнице М. Алиевой 415 манатов, С. Мамедов решил отомстить и с тремя знакомыми пришел к ней в дом.

Он нанес М. Алиевой ножевые ранения принесенным с собой с целью убийства ножом, а также напал и попытался убить хозяйку квартиры И. Гасанову и ее сына Л. Гасанова, пытавшихся помешать ему. После совершения преступления он сбежал. Соседи доставили пострадавших в больницу, однако спасти жизнь М. Алиевой не удалось.

В настоящее время необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.