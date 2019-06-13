В Ярдымлы грузовик упал в яму, один человек погиб - ФОТО

Один человек погиб, двое получили ранения в результате падения грузового автомобиля в яму в Ярдымлинском районе, передает южное бюро Report.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из сел района. Водитель грузовика "Камаз" с государственным регистрационным знаком "90-PN-921", 27-летний Джейхун Абышов не справился с управлением и автомобиль упал в яму глубиной в 500 метров. Один из пассажиров грузовика, 41-летний Намик Гасанов скончался на месте от полученных ранений. Водитель и другой пассажир автомобиля, 17-летний Рафиз Гасанов были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

В связи с фактом ведется расследование.