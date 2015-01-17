В воскресенье в Азербайджане будет дождливо

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ 18 января в Баку и на Абшероне будет пасмурно, местами осадки, во второй половине дня ожидается переменная облачность. Северный ветер временами усилится.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом департаменте министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха ночью составит 1-3, днем 4-7 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 771 мм.рт.ст., относительная влажность 80-90%.

На остальной территории Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. К вечеру, начиная с западных районов республики, осадки постепенно прекратятся. Местами возможен туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 3-8 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза.