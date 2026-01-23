В Военной прокуратуре Азербайджана подвели итоги 2025 года

В Военной прокуратуре Азербайджана под руководством генерального прокурора Кямрана Алиева состоялось заседание коллегии, посвященное итогам деятельности за 2025 год.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, в отчетном году было раскрыто 99,7% зарегистрированных преступлений, при этом число преступлений против военной службы сократилось на 21,3%.

В 2025 году в системе Военной прокуратуры была создана линия доверия "962", по которой за четыре месяца рассмотрено 219 обращений. Всего за год в органы прокуратуры поступило более 1 000 обращений граждан, принято почти 6 000 человек.

На заседании также было отмечено продолжение активной работы по борьбе с коррупцией и правовому просвещению.

В завершение генпрокурор Кямран Алиев ознакомился с работой линии доверия "962" и подчеркнул важность оперативного и прозрачного рассмотрения обращений.