    В Военной прокуратуре Азербайджана подвели итоги 2025 года

    Происшествия
    • 23 января, 2026
    • 17:06
    В Военной прокуратуре Азербайджана подвели итоги 2025 года

    В Военной прокуратуре Азербайджана под руководством генерального прокурора Кямрана Алиева состоялось заседание коллегии, посвященное итогам деятельности за 2025 год.

    Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, в отчетном году было раскрыто 99,7% зарегистрированных преступлений, при этом число преступлений против военной службы сократилось на 21,3%.

    В 2025 году в системе Военной прокуратуры была создана линия доверия "962", по которой за четыре месяца рассмотрено 219 обращений. Всего за год в органы прокуратуры поступило более 1 000 обращений граждан, принято почти 6 000 человек.

    На заседании также было отмечено продолжение активной работы по борьбе с коррупцией и правовому просвещению.

    В завершение генпрокурор Кямран Алиев ознакомился с работой линии доверия "962" и подчеркнул важность оперативного и прозрачного рассмотрения обращений.

