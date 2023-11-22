В Верховный суд направлено обращение по уголовному делу в отношении племянника Зейнаб Ханларовой

В Верховный суд направлена кассационная жалоба на приговор суда по уголовному делу, одним из обвиняемых по которому проходит племянник Зейнаб Ханларовой - Дашгын Насиров.

В Верховный суд направлена кассационная жалоба на приговор суда по уголовному делу, одним из обвиняемых по которому проходит племянник Зейнаб Ханларовой - Дашгын Насиров.

Как сообщает Report, кассационная жалоба будет рассмотрена в Верховном суде на заседании под председательством судьи Рашада Абдулова.

Напомним, что Насиров был приговорен к условному сроку на 5 лет и 6 месяцев. Его признали виновным в незаконной продаже земельных участков в поселке Тюркан.

Другие обвиняемые по делу Эльдар Мирзаев и Зафар Абдулов были приговорены к 3 годам условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев каждый.

Они подали апелляционную жалобу на приговор суда, однако жалоба не была удовлетворена.

Им было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество в крупном размере), 320.2 (фальсификация, незаконное изготовление или использование официальных документов), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.