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    В Украине задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Азербайджана

    Мужчина скрывался от правоохранительных органов за совершение в 2017 году мошенничества в особо крупных размерах© dp.npu.gov.ua

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В  городе Кривой Рог  Днепропетровской области Украины правоохранители 23 мая задержали гражданина Азербайджана, который находится в международном розыске.

    Как передает Report со ссылкой на УНИАН, в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области сообщили что, мужчина скрывался от правоохранительных органов за совершение в 2017 году мошенничества в особо крупных размерах на территории Азербайджана.

    После этого он выехал из страны и был объявлен в международный розыск.

    Сейчас решается вопрос о помещении мужчины в изолятор временного содержания. Затем преступника экстрадируют на родину. По закону Республики Азербайджан, мошеннику грозит до 7 лет лишения свободы. 

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