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    В Украине задержан экстремал из Азербайджана, пытавшийся прорваться в Чернобыльскую зону - ФОТО

    В отношении жителя Баку составлены процессуальные документы

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники Госпогранслужбы Украины совместно с полицейскими задержали туриста-экстремала из Азербайджана, который пытался прорваться в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    "Иностранец пытался незаконно попасть в зону отчуждения ЧАЭС", — говорится в заявлении.

    В отношении 39-летнего жителя Баку, задержанного в Киеве, составлены процессуальные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности.

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