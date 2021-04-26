В Украине установлена личность убийцы азербайджанца

В украинском Днепре полицейские установили личность убийцы Анара Мамедова

В украинском Днепре полицейские установили личность убийцы Анара Мамедова. Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Відкритий".

"Сотрудникам полиции удалось установить личность киллера, им оказался гражданин Азербайджанской Республики Юсиф, 1993 года рождения. В данный момент он находится в розыске", — заявили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.



Помимо этого, в ходе досудебного расследования по факту убийства в Запорожье полицейские задержали троих граждан Азербайджана. Во время обыска у них изъяли: стартовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями, самодельный малокалиберный пистолет, корпус гранаты Ф-1 и 30 патронов.

Правоохранители допускают, что задержанные также имеют отношение к резонансному убийству в Днепре.

Напомним, 24 апреля, около 15:00 возле ресторана "Артист" неизвестный в маске в упор расстрелял 42-летнего А. Мамедова за рулём внедорожника. Вскоре после преступления подозреваемый попал в поле зрения камеры наружного наблюдения недалеко от парка имени Шевченко, что и позволило в дальнейшем установить его личность.

