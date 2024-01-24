В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи

В соответствии с законом, вступившим в силу 19 января 2024 года, в Уголовный кодекс добавлены статьи 281-1 и 284-2.

В соответствии с законом, вступившим в силу 19 января 2024 года, в Уголовный кодекс добавлены статьи 281-1 и 284-2.

Как сообщает Report, согласно статье 281-1 УК АР установлена уголовная ответственность за демонстрацию, распространение, изготовление, приобретение, ношение или перевозку атрибутов и символов, направленных на нарушение территориальной целостности Азербайджана, за это предусмотрено уголовное наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Совершение данных деяний по поручению иностранных организаций и их представителей наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Новая статья 284-2 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за распространение информации о передвижении или дислокации личного состава, военного оружия, боеприпасов или военной техники ВС Азербайджана в военное время или в боевых условиях. За это предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, а в случае тяжких последствий - лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Службе государственной безопасности (СГБ) поручено проведение предварительного следствия по указанным преступлениям.