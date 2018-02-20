В Уфе азербайджанца осудили за ДТП с неисправным автомобилем

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Уфе осудили водителя, управлявшего неисправным автомобилем, который попал в ДТП.

Как передает Report, об этом сообщили корреспонденту ToDay News Ufa в прокуратуре.

По информации, в сентябре прошлого года 37-летний гражданин Республики Азербайджан, зная об отсутствии тормозной колодки на колесе, сел за руль неисправного автомобиля «Cherry». Не справившись с управлением, мужчина выехал на встречную полосу, где не смог затормозить и столкнулся с иномаркой «Renault Logan», в которой ехали 5 человек. В результате столкновения один из пассажиров «Renault Logan» получил тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил гражданина Республики Азербайджан к 1 году принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработка с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.