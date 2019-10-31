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В тяжелом ДТП в Шабрани погибли супруги

В тяжелом ДТП в Шабрани погибли супруги

В Шабрани произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека. 

Как сообщает северное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через территорию района отрезке автомобильной дороги Баку-Гяндоб-Россия. 

Столкнулись легковой автомобиль марки "ВАЗ-2106" и грузовик "Hyundai". Получивший травмы водитель "ВАЗ-2106" Васиф Исмаилов 1982 г.р. был помещен в отделение травматологии Хачмазской центральной районной больницы. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм мужчина скончался в лечебном учреждении. Его супруга Кенуль Исмаилова также получила несовместимые с жизнью ранения.

По факту ведется расследование. 

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