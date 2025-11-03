В тяжелом ДТП в Гёйгёле погибли два человека, еще двое получили травмы
- 03 ноября, 2025
- 00:38
В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает западное бюро Report, в результате опрокидывания автомобиля погибли два человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести.
На место происшествия были вызваны бригады скорой помощи и сотрудники дорожной полиции, раненые госпитализированы.
По факту проводится расследование.
