Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В тяжелом ДТП в Гёйгёле погибли два человека, еще двое получили травмы

    Происшествия
    • 03 ноября, 2025
    • 00:38
    В тяжелом ДТП в Гёйгёле погибли два человека, еще двое получили травмы

    В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате опрокидывания автомобиля погибли два человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

    На место происшествия были вызваны бригады скорой помощи и сотрудники дорожной полиции, раненые госпитализированы.

    По факту проводится расследование.

    ДТП Гейгель погибшие
    Göygöldə avtomobil qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Последние новости

    01:01

    Сильное землетрясение произошло на севере Афганистана

    Другие страны
    00:38

    В тяжелом ДТП в Гёйгёле погибли два человека, еще двое получили травмы

    Происшествия
    00:16

    На острове Негрос произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    23:49

    Глава МВД заявил о высоком уровне террористической опасности в Германии

    Другие страны
    23:31

    Застреленный в Мексике мэр находился под федеральной защитой

    Другие страны
    23:08

    В Армении задержали брата и племянника католикоса Гарегина II

    В регионе
    22:56

    Ядерные испытания США будут субкритическими

    Другие страны
    22:42

    ХАМАС передал МККК тела еще троих израильских заложников

    Другие страны
    22:13

    Трамп уверен, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня

    Другие страны
    Лента новостей