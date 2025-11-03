Göygöldə avtomobil qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Hadisə
    • 03 noyabr, 2025
    • 00:29
    Göygöl rayonunda avtomobil qəzası olub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, avtomobilin idarəetmədən çıxaraq aşması nəticəsində iki nəfər ölüb, daha iki nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

    Hadisə yerinə təcili yardım maşını və yol polisi əməkdaşları cəlb olunub.

    Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В тяжелом ДТП в Гёйгёле погибли два человека, еще двое получили травмы

