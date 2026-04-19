В тяжелом ДТП в Физули погибли два человека

В селе Бала Бахманлы Физулинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, к месту аварии были привлечены спасатели МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что столкнулись легковые автомобили "ВАЗ" и Mercedes, четыре человека оказались заблокированными в деформированных транспорных средствах.

В результате спасательных мероприятий из деформированных автомобилей были извлечены двое раненых и тела двух человек, которые были переданы по назначению.