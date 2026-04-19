    Füzulidə ağır avtomobil qəzası olub, iki nəfər ölüb

    • 19 aprel, 2026
    • 09:33
    Füzulidə ağır avtomobil qəzası olub, iki nəfər ölüb

    Füzuli rayonunun Bala Bəhmənli kəndi yaxınlığında ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, nazirliyin ən yaxın xilasetmə qüvvələri qəza yerinə cəlb olunub. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, "VAZ" və "Mercedes" markalı iki minik avtomobili toqquşub, 4 nəfər sıxılı vəziyyətdə qalıb.

    Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən xilasetmə tədbirləri nəticəsində deformasiya olmuş avtomobillərdən 2 nəfər yaralı vəziyyətdə və 2 nəfərin meyiti çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    В тяжелом ДТП в Физули погибли два человека

    Son xəbərlər

    12:06

    Birol: Bəsrə-Ceyhan neft kəməri Hörmüz boğazına alternativ ola bilər

    Region
    11:50

    Aktotı Raimkulova: Türk dünyasının qlobal gücə çevrilməsində Azərbaycanın önəmli xidmətləri var

    Mədəniyyət siyasəti
    11:42
    Foto

    Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdoçusu Zelim Kotsoyev 1/4 finala yüksəlib - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    11:39

    Hindistanda elektrik stansiyasında baş verən partlayışda ölənlərin sayı 24-ə çatıb

    Digər ölkələr
    11:18

    FAKTİKİ HAVA: Bakıda və Abşeron yarımadasında külək güclənib

    Ekologiya
    11:18

    Serj Qnabrinin dünya çempionatında iştirakı ciddi zədə səbəbindən sual altına düşüb

    Futbol
    11:05

    Masallıda yol qəzası baş verib, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    10:51

    Xersonda avtomobilə zərbə endirilib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:27

    Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasında mövsümün həlledici görüşləri baş tutacaq

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti