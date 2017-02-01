В Тверской области гражданин Азербайджана убил соотечественника

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Прокуратурой Рамешковского района Тверской области России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Азербайджана, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, согласно предъявленному обвинению, 28 августа 2016 года гражданин Азербайджана, проживающий на территории России без регистрации, в деревне Дуловское Рамешковского района поссорился со своим соотечественником, приехавшим к нему из Нижегородской области.

Между мужчинами завязалась драка. Обвиняемый зашел в дом, взял кухонный нож и нанес им несколько ударов потерпевшему в область головы и груди, от которых он скончался на месте происшествия.

Обвиняемый не стал скрываться от правоохранительных органов, погрузил тело потерпевшего в его автомашину и привез в Центральное отделение полиции Твери, где написал явку с повинной. Уголовное дело направлено в Рамешковский районный суд для рассмотрения по существу.