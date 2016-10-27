В Турции умер руководитель Аппарата "Азеравтойол", пострадавший во время взрыва на вилле

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Скончался руководитель Аппарата ООО "Азеравтойол" Мушфиг Гурбанов, пострадавший во время взрыва на вилле в поселке Хокмали Абшеронского района.

Как сообщает Report, после случившегося Мушфиг Гурбанов был отвезен в Турцию и госпитализирован в одну из больниц.

Он скончался 27 октября в Анкаре.

Состояние Шабрур Новрузовой остается тяжелым.

Отметим, что 20 октября в доме Мушфига Гурбанова, проживающего в поселке Хокмали Абшеронского района, произошел взрыв в результате утечки бытового газа с последующим пожаром. В результате взрыва пострадали владелец дома М.Гурбанов, его жена Шабрур Новрузова, 12-летняя дочь Лейла, 3-летняя Банучичек скончалась.

М.Гурбанов и его жена были доставлены в Турцию.

Напомним, что М.Гурбанов был руководителем Аппарата ООО "Азеравтойол".