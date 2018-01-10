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    В Товузе женщина пыталась покончить с собой

    По факту ведется следствие

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Товузе произошла попытка самоубийства.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Эюблу.

    Жительница села Керимова Вафа Намаз гызы 1976 г.р. пыталась покончить с собой, выпив уксус. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. После оказания медицинской помощи ее разместили в отделение реанимации.

    По предварительным данным, она повздорила со своим мужем и поэтому пыталась покончить с собой.

    По факту ведется следствие. 

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