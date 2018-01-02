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    В Товузе женщина пыталась покончить с собой

    Причиной стал семейный конфликт© http://trassae95.com

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Товузе 40- летняя женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.

    Согласно информации западного бюро Report, событие произошло в селении Бозалганлы города Товуз. Сообщается, что причиной попытки убить себя жительницей Рамилей Ягуб гызы стал семейный конфликт. После того, как Рамиля пыталась отравить себя, была доставлена родными в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении. Ее состояние все еще остается тяжелым.

    По факту ведется расследование.   

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