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    Стали известны некоторые подробности смерти семейной пары в Товузе - ФОТО

    Сообщается, что женщина была сожжена после того, как была убита

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали смерти семейной пары в Товузе.

    Как сообщает Report, по предварительным результатам экспертизы, Севда Гусейнова была сожжена после того, как была убита.

    Сообщается, что ее муж Ёлчу Гусейнов был душевнобольным. 

    Расследования по факту продолжаются.

    *** Первая новость была опубликована в 16:00

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Товузском районе семейная пара заживо сгорела в собственном доме. 

    Как сообщает Report, пожар произошел в поселке Говлар района.

    Согласно информации, жители поселка Ёлчу Гусейнов и его жена Севда Гусейнова заживо сгорели в своем доме. 

    По факту ведется расследование.

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