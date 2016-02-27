Стали известны некоторые подробности смерти семейной пары в Товузе - ФОТО

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали смерти семейной пары в Товузе.

Как сообщает Report, по предварительным результатам экспертизы, Севда Гусейнова была сожжена после того, как была убита.

Сообщается, что ее муж Ёлчу Гусейнов был душевнобольным.

Расследования по факту продолжаются.

*** Первая новость была опубликована в 16:00

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Товузском районе семейная пара заживо сгорела в собственном доме.

Как сообщает Report, пожар произошел в поселке Говлар района.

Согласно информации, жители поселка Ёлчу Гусейнов и его жена Севда Гусейнова заживо сгорели в своем доме.

По факту ведется расследование.