Стали известны некоторые подробности смерти семейной пары в Товузе - ФОТО

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали смерти семейной пары в Товузе.
Как сообщает Report, по предварительным результатам экспертизы, Севда Гусейнова была сожжена после того, как была убита.
Сообщается, что ее муж Ёлчу Гусейнов был душевнобольным.
Расследования по факту продолжаются.
*** Первая новость была опубликована в 16:00
Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Товузском районе семейная пара заживо сгорела в собственном доме.
Как сообщает Report, пожар произошел в поселке Говлар района.
Согласно информации, жители поселка Ёлчу Гусейнов и его жена Севда Гусейнова заживо сгорели в своем доме.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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