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В Товузе задержан вооруженный наркокурьер

В Товузе задержан вооруженный наркокурьер Сотрудники Товузского районного отделения полиции задержали наркокурьера Джамаледдина Байрамова.
Происшествия
22 января 2025 г. 11:14
В Товузе задержан вооруженный наркокурьер

Сотрудники Товузского районного отделения полиции задержали наркокурьера Джамаледдина Байрамова.

Как сообщает западное бюро Report, у 49-летнего ранее судимого Байрамова обнаружены и изъяты 4 кг наркотических средств (марихуана, опиум), один автомат, магазин к нему и 4 патрона.

В ходе расследования было установлено, что Байрамов прятал наркотики, приобретенные как для личного пользования, так и с целью продажи, на одном из кладбищ в Товузском районе.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuzda silahlı narkokuryer saxlanılıb

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