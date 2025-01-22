В Товузе задержан вооруженный наркокурьер

Сотрудники Товузского районного отделения полиции задержали наркокурьера Джамаледдина Байрамова.

Сотрудники Товузского районного отделения полиции задержали наркокурьера Джамаледдина Байрамова.

Как сообщает западное бюро Report, у 49-летнего ранее судимого Байрамова обнаружены и изъяты 4 кг наркотических средств (марихуана, опиум), один автомат, магазин к нему и 4 патрона.

В ходе расследования было установлено, что Байрамов прятал наркотики, приобретенные как для личного пользования, так и с целью продажи, на одном из кладбищ в Товузском районе.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование по факту продолжается.