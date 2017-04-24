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    В Товузе задержан убийца заведующей филиалом "Азерсыгорта"

    Расследования по факту продолжаются© Report.az

    Товуз. 24 апреля. REPORT.AZ/ Раскрыто убийство, совершенное в Товузском районе.

    Как передает западное бюро Report, задержан убийца руководителя товузского районного филиала Государственной коммерческой страховой компании "Азерсыгорта" ("Azərsığorta") Раи Насраддин гызы Байрамовой 1956 г.р.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Товузской районной прокуратуры удалось установить, что убийство было совершено Видади Бахман оглу Велиевым 1964 г.р. В его отношении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

    Расследования по факту продолжаются Товузской районной прокуратурой. 

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