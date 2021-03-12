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В Товузе задержали организаторов тайной помолвки

В Товузе задержали организаторов тайной помолвки Сотрудники полиции немедленно прибыли по этому адресу и остановили помолвку, а участников церемонии отвезли в РОП
Происшествия
12 марта 2021 г. 12:17
В Товузе задержали организаторов тайной помолвки

В Товузе задержали организаторов тайной помолвки.

Об этом западному центру Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в отдел полиции Товузского района поступила информация о проведении помолвки в селе Бозалганлы. Сотрудники полиции немедленно прибыли по этому адресу и остановили помолвку, а участников церемонии отвезли в РОП.

В РОП с этими лицами была еще раз проведена разъяснительно-профилактическая беседа о правилах пандемии. По статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) 9 человек были оштрафованы на сумму 200 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda gizli nişan mərasimi təşkil edənlər saxlanılıb

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