В Товузе задержали организаторов тайной помолвки

Сотрудники полиции немедленно прибыли по этому адресу и остановили помолвку, а участников церемонии отвезли в РОП

В Товузе задержали организаторов тайной помолвки.

Об этом западному центру Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в отдел полиции Товузского района поступила информация о проведении помолвки в селе Бозалганлы. Сотрудники полиции немедленно прибыли по этому адресу и остановили помолвку, а участников церемонии отвезли в РОП.

В РОП с этими лицами была еще раз проведена разъяснительно-профилактическая беседа о правилах пандемии. По статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) 9 человек были оштрафованы на сумму 200 манатов.