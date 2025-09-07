В Товузе спасатели извлекли женщину-водителя из деформированного после ДТП автомобиля

В городе Говларе Товузского района автомобиль наехал на дерево, женщина-водитель получила травмы.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС, после ДТП на горячую линию "112" ведомства поступила информация, что один человек оказался заблокированным в деформированном автомобиле.

На место происшествия немедленно были привлечены пожарные-спасатели местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте инцидента было установлено, что автомобиль Nissan Note съехал с дороги и столкнулся с деревом, находившаяся за рулем Ибрагимова Афсана Мухаммед гызы (1994 г.р.) оказалась зажатой в деформированном автомобиле.

Спасатели с помощью специальных средств извлекли из транспортного средства получившую различные травмы женщину, и передали ее бригаде скорой помощи.

В связи с фактом профильные органы ведут расследование.