В Товузе школьники отравились спиртным

Товуз. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло отравление.

Как передаёт западное бюро Report, двое жителей района возрастом 16 лет отравились алкогольным напитком.

Один из них под воздействием напитка впал в шок. Из-за тяжести состояния, он был доставлен в отделение реанимации.

По предварительным данным, оба молодых человека – школьники и учатся в одном классе. Причиной отравления послужило чрезмерное употребление напитка.

По факту ведётся расследование.

Ранее в Товузе было задержано лицо, нанесшее родственнику огнестрельное ранение.