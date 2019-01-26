В Товузе задержано лицо, нанесшее родственнику огнестрельное ранение - ОБНОВЛЕНО

Товуз. 26 января. REPORT.AZ/ В Товузе задержано лицо, нанесшее родственнику огнестрельное ранение.

Об этом сообщил западному бюро Report главный инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Эшгин Гасымов.

Житель села Абулбейли Товузского района Алиев Фуад Рагим оглу (1993 года рождения) выстрелил ружьём «ИЖ-27» в область правой пятки родственника, Керимова Эльдениза Зиреддин оглу. Несмотря на то, что Алиев сбежал с места преступления, в результате мероприятий, проведённых сотрудниками Товузского районного отделения полиции, он был задержан и привлечён к следствию. Орудие преступления было изъято полицией.

Получивший огнестрельное ранение Керимов был помещён в Товузскую районную центральную больницу. Его состояние оценивается как среднетяжёлое.

Причиной инцидента стало то, что лошадь одного из фигурантов была привязана на пастбище. В результате этого произошёл спор и ссора, завершившаяся преступлением.

По факту ведётся расследование.

***22:51

Товуз. 25 января. REPORT.AZ/ В Товузе местный житель получил пулевое ранение.

Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошёл в городе Товуз.

Житель села Абулбейли 1990 года рождения, Керимов Эльдениз Зиреддин оглы получил пулевое ранение в пятку. Он был помещён в больницу. По факту ведётся расследование с целью установить обстоятельства ранения.

Ранее в Товузе произошла авария, в результате которой пострадали двое человек.