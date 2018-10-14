В Товузе произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

14 октября, 2018 02:38

https://report.az/storage/news/5bc85fe64b39d0e4143273333cabf532/9a145a07-0f40-438b-8b80-4e26259ac0f8_292.jpg Товуз. 14 октября. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло тяжелое ДТП. Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Ибрагимхаджылы. В результате ДТП Ровшан Мамедов и его родственник, 1996-го года рождения Низамеддин Мамедов получили травмы различной степени тяжести. Раненые доставлены в больницу. По факту ведется расследование. Напомним, что в Сальянском районе автомобиль упал в канал, 3 человека получили ранения.

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