В Товузе произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

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Товуз. 14 октября. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Ибрагимхаджылы.
В результате ДТП Ровшан Мамедов и его родственник, 1996-го года рождения Низамеддин Мамедов получили травмы различной степени тяжести.
Раненые доставлены в больницу.
По факту ведется расследование.
Напомним, что в Сальянском районе автомобиль упал в канал, 3 человека получили ранения.
Valeh DadaşovАвтор новости