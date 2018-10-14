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    В Товузе произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

    Товуз. 14 октября. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Ибрагимхаджылы.

    В результате ДТП Ровшан Мамедов и его родственник, 1996-го года рождения Низамеддин Мамедов получили травмы различной степени тяжести.

    Раненые доставлены в больницу.

    По факту ведется расследование.

    Напомним, что в Сальянском районе автомобиль упал в канал, 3 человека получили ранения.

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