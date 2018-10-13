 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сальянском районе автомобиль упал в канал, 3 человека получили ранения

    Сальян. 13 октября. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Нохудлу.

    Так, в результате падения в водоканал автомобиля марки УАЗ находившийся в автомобиле Мубариз Ильяс оглу Гасанов 1966 г.р. и Теймур Мехман оглу Теймурзаде 1994 г.р., Рамин Джалал оглу Гасымов 1980 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi