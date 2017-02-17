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    В Товузе произошло ДТП, пострадали два человека - ФОТО

    Причины аварии расследуются

    Товуз. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Товузской районе произошло ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Ибрагимгаджилы.

    Так, в результате столкновения автомобилей марки "ВАЗ - 2016" и "Mercedes" пострадали 2 человека – жительницы Товузского района 53-летняя Азиза Гулиева и 45-летняя Гамар Аббасова. Женщины помещены в Товузскую районную центральную больницу.

    В медицинском учреждении сказали, что раненым оказана первая медицинская помощь. Их состояние расценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование. 

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