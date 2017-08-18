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    В Товузе произошло ДТП, пострадали 4 члена одной семьи

    По факту ведется расследование© Report

    Товуз. 18 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Асрик. По предварительным данным, перевернулся автомобиль, вышедший из-под управления, в результате чего 4 члена одной семьи получили тяжелые ранения.

    В результате ДТП пассажиры - жители района Керамет Магеррам оглу Асланзаде 1995 г.р. и Джавид Вагиф оглу Алиев 1994 г.р. с полученными тяжелыми телесными повреждениями были доставлены в Товузскую районную центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

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