В Товузе обнаружили минометный снаряд

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении минометного снаряда на территории улицы Хагани города Товуз.

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении минометного снаряда на территории улицы Хагани города Товуз.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и кинологическая группа Агентства, сотрудники отдела полиции Товузского района и Центральной районной больницы.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства был обнаружен 82-мм минометный снаряд без разрывного заряда (O-832). Обнаруженный снаряд был транспортирован на центральный полигон ANAMA для обезвреживания.

Кроме того, саперы обследовали территорию площадью 12 квадратных метров вокруг места обнаружения снаряда. Сообщается, что иных опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.