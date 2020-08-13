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В Товузе обнаружили минометный снаряд

В Товузе обнаружили минометный снаряд Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении минометного снаряда на территории улицы Хагани города Товуз.
Происшествия
13 августа 2020 г. 04:14
В Товузе обнаружили минометный снаряд

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении минометного снаряда на территории улицы Хагани города Товуз.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и кинологическая группа Агентства, сотрудники отдела полиции Товузского района и Центральной районной больницы.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства был обнаружен 82-мм минометный снаряд без разрывного заряда (O-832). Обнаруженный снаряд был транспортирован на центральный полигон ANAMA для обезвреживания.

Кроме того, саперы обследовали территорию площадью 12 квадратных метров вокруг места обнаружения снаряда. Сообщается, что иных опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuzda minaatan mərmi aşkarlandı

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