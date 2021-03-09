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В Товузе на мосту столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые  

В Товузе на мосту столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые   В Товузском районе произошло ДТП, в результате которого есть несколько пострадавших.
Происшествия
9 марта 2021 г. 05:26
В Товузе на мосту столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые  

В Товузском районе произошло ДТП, в результате которого есть несколько пострадавших.

Как сообщает западный центр Report, происшествие произошло в городе Товуз.

В результате столкновения автомобилей марки «Mercedes» и «Toyota» на мосту над рекой Товузчай получили ранения: Пашаев Кямран (1992 г.р.), Ахмедов Анар (1995 г.р.), Рустамов Низамеддин (1992 г.р.), Ниязова Айтекин (1976 г.р.), Керимова Кёнюль (1976 г.р.) и Гулиев Ильгар (1972 г.р.).

Спасти жизнь доставленной в больницу жительницы Гёйгёля А.Ниязовой не удалось.

Отметим, что покойная А.Ниязова приехала в гости к К.Керимовой.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda körpünün üzərində iki avtomobil toqquşub, ölən və yaralılar var

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