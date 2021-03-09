В Товузе на мосту столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые

В Товузе на мосту столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые

В Товузском районе произошло ДТП, в результате которого есть несколько пострадавших.

https://static.report.az/photo/7428a02d-a1f0-37ce-9b60-70ab54e68929.jfif https://static.report.az/photo/7428a02d-a1f0-37ce-9b60-70ab54e68929.jfif

В Товузском районе произошло ДТП, в результате которого есть несколько пострадавших. Как сообщает западный центр Report, происшествие произошло в городе Товуз. В результате столкновения автомобилей марки «Mercedes» и «Toyota» на мосту над рекой Товузчай получили ранения: Пашаев Кямран (1992 г.р.), Ахмедов Анар (1995 г.р.), Рустамов Низамеддин (1992 г.р.), Ниязова Айтекин (1976 г.р.), Керимова Кёнюль (1976 г.р.) и Гулиев Ильгар (1972 г.р.). Спасти жизнь доставленной в больницу жительницы Гёйгёля А.Ниязовой не удалось. Отметим, что покойная А.Ниязова приехала в гости к К.Керимовой. По факту ведется расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Tovuzda körpünün üzərində iki avtomobil toqquşub, ölən və yaralılar var