В Товузе микроавтобус попал в ДТП, есть погибший и раненые

В Товузе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает западный центр Report, авария отмечена в селе Юхары Ойсюзлю.
Автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с пассажирским микроавтобусом.
В результате аварии погиб 1, ранены несколько человек.
В Товузе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает западный центр Report, авария отмечена в селе Юхары Ойсюзлю.
Автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с пассажирским микроавтобусом.
В результате аварии погиб 1, ранены несколько человек.
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Valeh DadaşovАвтор новости