В Товузе микроавтобус попал в ДТП, есть погибший и раненые

В Товузе микроавтобус попал в ДТП, есть погибший и раненые

23 октября, 2019 17:15

https://report.az/storage/news/6a2dca43c15ba1550bb1e925cb34884f/58153624-f050-409c-a016-148d14368e59_292.jpg В Товузе произошло тяжелое ДТП. Как сообщает западный центр Report, авария отмечена в селе Юхары Ойсюзлю. Автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с пассажирским микроавтобусом. В результате аварии погиб 1, ранены несколько человек.

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