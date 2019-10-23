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В Товузе микроавтобус попал в ДТП, есть погибший и раненые

В Товузе микроавтобус попал в ДТП, есть погибший и раненые

В Товузе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает западный центр Report, авария отмечена в селе Юхары Ойсюзлю.  

Автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с пассажирским микроавтобусом. 

В результате аварии погиб 1, ранены несколько человек. 

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