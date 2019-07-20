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Стало известна личность погибшего в Товузе пешехода- ОБНОВЛЕНО

​Стало известна личность погибшего в Товузе пешехода

Стало известна личность погибшего в Товузском районе пешехода.

Как передаёт западный центр Report, это житель села Гадирли Товузского района 1976-го года рождения Гасанов Магеррам Гасан оглу.

Тело отправлено в медэскпертизу.

По факту ведется расследование. 

***22:53

В Товузском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передаёт западный центр Report, машина сбила насмерть пешехода во время того, как тот проходил дорогу на въезде в город Товуз.

В настоящее время уточняется личность погибшего.

По факту ведется расследование. 

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