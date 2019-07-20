Стало известна личность погибшего в Товузе пешехода- ОБНОВЛЕНО

Стало известна личность погибшего в Товузском районе пешехода.
Как передаёт западный центр Report, это житель села Гадирли Товузского района 1976-го года рождения Гасанов Магеррам Гасан оглу.
Тело отправлено в медэскпертизу.
По факту ведется расследование.
***22:53
В Товузском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передаёт западный центр Report, машина сбила насмерть пешехода во время того, как тот проходил дорогу на въезде в город Товуз.
В настоящее время уточняется личность погибшего.
По факту ведется расследование.
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