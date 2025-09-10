ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Непал Катар Средний коридор

    В Товузе два автомобиля съехали с моста, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 10 сентября, 2025
    • 20:38
    В Товузе два автомобиля съехали с моста, есть пострадавшие

    В селе Алимарданлы Товузского района два автомобиля марок Toyota Prius и Opel столкнулись, а затем съехали с моста.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента пострадали два человека.

    В результате происшествия Заур Мехтиев (1989 г.р.) и Агасы Мамедов (2002 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы в Товузскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту начато расследование.

    ДТП столкновение автомобилей пострадавшие Товузский район
    Tovuzda iki avtomobil körpüdən aşıb, xəsarət alanlar var

    Последние новости

    20:58

    Азербайджан и США обсудили новые механизмы сотрудничества

    Экономика
    20:55
    Фото

    Азербайджан и ЧБТР обсудили вопросы сотрудничества

    Финансы
    20:46

    Сибига: Мы ожидаем, что Европа поможет нам сбивать российские ракеты над Украиной

    Другие страны
    20:43

    NASA запретило гражданам Китая участвовать в программах агентства

    Другие страны
    20:42

    Пашинян: Минская группа ОБСЕ никогда не делала ничего полезного

    В регионе
    20:38

    В Товузе два автомобиля съехали с моста, есть пострадавшие

    Происшествия
    20:24

    Принц Гарри пожертвовал полмиллиона долларов для детей Украины и Газы

    Другие страны
    20:18

    В ООН заявили, что гуманитарная группа будет оставаться в Газе так долго, как сможет

    Другие страны
    20:15

    КТК возместил $2,1 млн ущерба от утечки нефти на морском терминале в августе

    В регионе
    Лента новостей