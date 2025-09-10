В Товузе два автомобиля съехали с моста, есть пострадавшие
Происшествия
- 10 сентября, 2025
- 20:38
В селе Алимарданлы Товузского района два автомобиля марок Toyota Prius и Opel столкнулись, а затем съехали с моста.
Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента пострадали два человека.
В результате происшествия Заур Мехтиев (1989 г.р.) и Агасы Мамедов (2002 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы в Товузскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.
По факту начато расследование.
