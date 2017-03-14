Сбитый в Товузском районе пешеход умер в больнице, водитель задержан - ОБНОВЛЕНО

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Товуз. 14 марта. REPORT.AZ/ Сбитый в Товузском районе пешеход умер в больнице.

Как сообщает западное бюро Report, совершивший ДТП водитель задержан сотрудниками отделения полиции Товузского района и привлечен к следствию.

***19:26

Товуз. 14 марта. REPORT.AZ/ В Товузском районе автомобиль сбил 60-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил тяжелые ранения.

Как сообщает западное бюро Report, авария произошла в центре района.

Так, местный житель Яшар Магеррам оглу Керимов 1957 г.р. был сбит автомобилем марки "ВАЗ-2106". Пострадавший был доставлен на машине скорой помощи в Товузскую центральную районную больницу. Состояние прооперированного мужчины расценивается как средней тяжести.

По факту в отделении полиции Товузского района ведется расследование.