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    В Тертере задержан долгие годы занимавшийся воровством мужчина

    Возбуждено уголовное дело
    © Report

    Тертер. 27 июня. REPORT.AZ/ В Тертерском районе задержан долгие годы занимавшийся воровством мужчина. 

    Об этом карабахскому бюро Report сообщил начальник следственного отдела отделения полиции Тертерского района Эльвин Керимов.  

    По его словам, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников районного отделения полиции было раскрыто и передано следствию 11 ограблений. 

    В ходе проведенных на основе жалоб жителей района оперативно-розыскных мероприятий был задержан местный житель Рамин Алиев, подозреваемый в воровстве из 4 домов на территории села Гаджигарванд и 7 домов на территории района ювелирных украшений и денег. 

    В ходе расследований выяснилось, что в период с 2012-го по 2018-ый год он ограбил 11 домов и нанес гражданам ущерб на общую сумму около 35 000 манатов.

    Р.Алиев признался, что украденные ювелирные изделия продал по низкой цене. 

    По факту возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются. 

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