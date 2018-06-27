В Тертере задержан долгие годы занимавшийся воровством мужчина

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Тертер. 27 июня. REPORT.AZ/ В Тертерском районе задержан долгие годы занимавшийся воровством мужчина.

Об этом карабахскому бюро Report сообщил начальник следственного отдела отделения полиции Тертерского района Эльвин Керимов.

По его словам, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников районного отделения полиции было раскрыто и передано следствию 11 ограблений.

В ходе проведенных на основе жалоб жителей района оперативно-розыскных мероприятий был задержан местный житель Рамин Алиев, подозреваемый в воровстве из 4 домов на территории села Гаджигарванд и 7 домов на территории района ювелирных украшений и денег.

В ходе расследований выяснилось, что в период с 2012-го по 2018-ый год он ограбил 11 домов и нанес гражданам ущерб на общую сумму около 35 000 манатов.

Р.Алиев признался, что украденные ювелирные изделия продал по низкой цене.

По факту возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются.