В Тертере в результате землетрясения пострадал один человек - ФОТО

Барда. 16 ноября. REPORT.AZ/ В результате сильного землетрясения на территории республики зарегистрировано два факта ранения.

Как сообщает Report, в результате природного явления в селе Газийан Тертерского района 1 человек пострадал.

Сельский житель Шахид Ибрагим оглу Мамедов 1975 г.р. остался под завалами разрушенного дома. В результате железная конструкция дома упала ему на спину. Ш. Мамедов с полученной тяжелой травмой на карете скорой помощи был доставлен в больницу.