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    В Тертере в результате землетрясения пострадал один человек - ФОТО

    Житель села остался под завалами дома

    Барда. 16 ноября. REPORT.AZ/ В результате сильного землетрясения на территории республики зарегистрировано два факта ранения.

    Как сообщает Report, в результате природного явления в селе Газийан Тертерского района 1 человек пострадал.

    Сельский житель Шахид Ибрагим оглу Мамедов 1975 г.р. остался под завалами разрушенного дома. В результате железная конструкция дома упала ему на спину. Ш. Мамедов с полученной тяжелой травмой на карете скорой помощи был доставлен в больницу.

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